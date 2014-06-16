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«الجيش الإسلامي في العراق»: أحداث الموصل «ثورة» على «ظلم» المالكي

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وصف «المكتب السياسي للجيش الإسلامي في العراق»، الأحداث التي جرت في الموصل بـ«الثورة على الظلم» الذي ارتكبته قوات رئيس الوزراء، نورى المالكي، على مدار السنوات الماضية بحق المواطنين.

وقال عضو المكتب، الشيخ أحمد الدباش، في تصريح لقناة «العربية الحدث» ، الإثنين، إن «ما يحدث في العراق هو ثورة على الظلم والطغيان، لقد تمركزت قوات (المالكي) في الموصل، على مدى الشهرين الماضيين، وآذت المواطنين لذا فهبوا للدفاع عن أنفسهم» .

وأعلن في وقت سابق، الإثنين، الناطق الرسمي باسم ثوار العشائر العراقية، أبوعبد النعيمي، بدء تقدم الثوار باتجاه العاصمة بغداد، وقال «النعيمي» إن «أقضية ومحافظات صلاح الدين والحويجة والرشاد وديالى كلها باتت تحت سيطرة ثوار العشائر باستثناء مدينة بعقوبة التي مازال القتال متواصلاً للسيطرة عليها».

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