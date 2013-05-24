أحمد فريد: الرئيس سمح للمد الشيعي برغم قوله أنهم أخطر من اليهود



> قال الدكتور أحمد فريد عضو مجلس أمناء الدعوة السلفي أثناء مؤتمر بعنوان ” معاً ضد الشيعة ” الذي اقيم بدسوق مساء أمس، الخميس، وامتد للساعات الأولى من اليوم الجمعة، إننا ننصح الحاكم ونقول له أنتم تشيعون مصر وكان ينبغي علي الرئيس المنتخب والحزب الذي يتبعه بصفتهم ينتموا للإسلاميين نصرة الدين وأن يقوموا بذلك و بدلا من يمنعوا الضباط الملتحين من العمل ويصدروا لهم وزير الداخليه ويقول لهم على جثتي لو تسلمتم العمل .

> وأضاف أقول لمحمد إبراهيم وزير الداخلية أن حبيب العادلي لم يقل ذلك وأشار فريد أن الرئيس البوسني حينما عرض عليه خامئني مرشدالثورة الإيرانيه السلاح والمال مقابل نشر المذهب الشيعي رفض وقال أموت وكل الشعب البوسني ولا أسمح بنشر الشيعه، وقال “أقول للرئيس مرسي أين وعودك لنا قبل الإنتخابات حينما قلت أنهم أخطر على الإسلام من اليهوديه”.

> وأضاف فريد إن عقيدتنا أهم من أبداننا و أن الشيعه يزعمون أنهم على الإسلام ويضحكون على البسطاء وهم ليسوا علي ديننا وأئمتهم يصرحون بأنهم يخالفوننا في السنه والكتاب وهم يقولون أن المصحف الكامل مصحف فاطمه وسيأتي مع المهدي المنتظر وهم يعتقدون ذلك ويتهمون أمنا عائشه بالفاحشة ويخالفوننا في القرآن والسنة ولايعترفون بسنتنا وليس لديهم حديث ينتهي إلي النبي صلي الله عليه وسلم ولايعترفون بسنتنا أو قرأننا فكيف يكونون مثلنا وفي إيران يعظمون قاتل عمر كما أنهم يكرهون العشره المبشرون بالجنه .

> وأكد أن دين الشيعه يتكون من عقائد يهوديه ونصرانيه ومجوسيه وقال أن خطر الشيعه ليس خطرا عقائديا فحسب ولكنهم يعيثون في الأرض فسادا وفتنا ومؤامرات وكيف نتقرب مع من يتهمون السيده عائشه بالفاحشه ووجه كلامه لمرسي قائلا هل لو رمي أحد امك بالفاحشه مازا تفعل أليست عائشه أمك وقال لايوجد أي وجه للتقارب معهم .

> وأضاف شريف الهواري الداعيه السلفي أننا قبل الإنتخابات قلنا لمرسي نحن نتخوف من موقفكم حيال الشيعه إذا وصلتم إلي الحكم كإخوان مسلمين فقال لنا كلاما مطمئنا وهو يعلم أن الشيعة أخطر علينا من أهل الكتاب وأن الشيعه خط أحمر و قد إنتهى وكان ماكان وذهب لإيران ثم جاء نجادي لمصر وفي الأزهر الشريف تحديدا وهذه كارثة وعلى جثتي لن ينتشر المد الشيعي .

> وأكد الداعيه مصطفي “عضو الدعوة السلفية “أنه حضر لقاء مع الرئيس مرسي أثناء الدعايه الإنتخابيه ووعدهم بأنه لن يسمح للشيعه بدخول مصر واصفا لهم بأنهم أخطر علي الإسلام من اليهود والنصاري .

> وأشار الشيخ محمد فوزي” الداعية السلفي ” قال أن تلك القضيه من أخطر القضايا ويجب الوقوف أمام المد الشيعي وأن نجوب البلاد لتوعية المواطنين بهذا الخطر.

> أما الدكتور خالد علم الدين، عضو الهيئة العليا لحزب النور” قال أن الثوره الإيرانيه حينما قامت كان مخططا لها تصديرها ونشر التشيع وأهل السنه للأسف لم يستوعبوا هذا إلا بعد أن اصابهم منه ما أصابهم فهذا سعيد حوا ينصح الإخوان المسلمين ويحذرهم من الشيعه وما يحدث في سوريا وتطرق علم الدين للعديد من الوقائع التاريخيه التي تؤكد خطورة الشيعه .