تشديد الرقابة على المخدرات أثناء حفلات الصيف في الولايات المتحدة

تنتشر كلاب الحراسة واجراءات التفتيش الذاتي وغيرها للرقابة على المخدرات أثناء موسم المهرجانات الموسيقية هذا الصيف في الولايات المتحدة وذلك بعد وفاة 4 خلال حفل أقيم في 2013، بسبب تعاطي مخدر يعرف باسم «مولي».

وكشف مقتل الأربعة عن انتشار تعاطي المنبهات غير القانونية في الحفلات والعروض الموسيقية الراقصة الصاخبة، وكذلك الصعوبات التي يواجهها المنظمون لمنع دخول هذه المواد.

وقالت إيمي ريفز التي حضرت العشرات من الحفلات «تكون المخدرات دائما جزءا كبيرا من المشهد وستظل كذلك».

وكان آخر أيام مهرجان «إلكتريك زو» ألغى، في 2013، بعدما توفي اثنان من رواد الحفل بسبب تعاطيهما مخدر «مولي» وغيره من المنبهات، وسجلت حالات وفاة بسبب «مولي» أيضا في واشنطن وبوسطن.

ويقول خبراء إن تعاطي «مولي» زاد، في السنوات القليلة الماضية، بعدما أشار مشاهير مثل مادونا وكاني ويست إلى المخدر أثناء حفلاتهما وبعدما أصدرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس أغنية بعنوان «الرقص مع مولي».