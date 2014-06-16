أخبار عاجلة

زيزي مصطفي «بدون حجاب» والفقي تخطف الأنظار| لقطات من عزاء والدة بوسي شلبي -
إخراج لسانها للجمهور و«سب» السيدة عائشة.. 4 مواقف فتحت النار على «رغدة» -
الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه -
الكرملين ينفي شائعات حول توسط الإمارات لإقامة قناة اتصال سرية بين بوتين وترامب -
كوبر يتمسك بإقامة معسكر الفراعنة في برج العرب -
كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

تشديد الرقابة على المخدرات أثناء حفلات الصيف في الولايات المتحدة

Google+ Print

تنتشر كلاب الحراسة واجراءات التفتيش الذاتي وغيرها للرقابة على المخدرات أثناء موسم المهرجانات الموسيقية هذا الصيف في الولايات المتحدة وذلك بعد وفاة 4 خلال حفل أقيم في 2013، بسبب تعاطي مخدر يعرف باسم «مولي».

وكشف مقتل الأربعة عن انتشار تعاطي المنبهات غير القانونية في الحفلات والعروض الموسيقية الراقصة الصاخبة، وكذلك الصعوبات التي يواجهها المنظمون لمنع دخول هذه المواد.

وقالت إيمي ريفز التي حضرت العشرات من الحفلات «تكون المخدرات دائما جزءا كبيرا من المشهد وستظل كذلك».

وكان آخر أيام مهرجان «إلكتريك زو» ألغى، في 2013، بعدما توفي اثنان من رواد الحفل بسبب تعاطيهما مخدر «مولي» وغيره من المنبهات، وسجلت حالات وفاة بسبب «مولي» أيضا في واشنطن وبوسطن.

ويقول خبراء إن تعاطي «مولي» زاد، في السنوات القليلة الماضية، بعدما أشار مشاهير مثل مادونا وكاني ويست إلى المخدر أثناء حفلاتهما وبعدما أصدرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس أغنية بعنوان «الرقص مع مولي».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية