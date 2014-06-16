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شيخ الأزهر يبحث ملامح المشروع النهائي لـ”بيت الزكاة”

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شيخ الأزهر يبحث ملامح المشروع النهائي لـ”بيت الزكاة” شيخ الأزهر يبحث ملامح المشروع النهائي لـ”بيت الزكاة”

شيخ الأزهر أحمد الطيب

يستعرض فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف خلال أيام مع لجنة الخبراء ملامح المشروع النهائي لبيت الزكاة والصدقات المصري الذى طرحه الإمام الأكبر ووفد هيئة كبار العلماء على رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى وأعلن دعمه له خلال لقائه بهم مؤخرا.
> وأوضح مصدر مطلع – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين – أن هناك إجماعا داخل اللجنة على اعتماد أعلي معايير الشفافية بحيث يستطيع كل مواطن أن يعرف تفصيلا كيف يتم التصرف في زكاته أو تبرعه أولا بأول.
> وأضاف أن “لجنة الخبراء المشكلة لإعداد مشروع بيت الزكاة والصدقات المصري تبحث أنظمة الزكاة الموجودة بالدول العربية ومن المتوقع اختيار بيت الزكاة الكويتي نموذجا”.
> وتوقع المصدر أن يتوجه بعض أعضاء لجنة الخبراء خلال أيام قليلة لزيارة رسمية لبيت الزكاة الكويتي للاضطلاع على التجربة بكامل تفاصيلها وإمكانية الاستفادة منها فى بيت الزكاة المصري ومناقشة ذلك مع الإمام الأكبر.

أ.ش.أ

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