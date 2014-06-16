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مسلحو تنظيم داعش يسيطرون على بلدة شمالي العراق

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مسلحو تنظيم داعش يسيطرون على بلدة شمالي العراق مسلحو تنظيم داعش يسيطرون على بلدة شمالي العراق

ارشيفية

سيطر مسلحون من تنظيم “دولة العراق والشام” على بلدة تلعفر شمال غربي العراق، في الوقت الذي أعلن الجيش العراقي أنه استعاد المبادرة في المناطق التي سيطر عليها المسلحون خلال الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، قاسم عطا، إن 279 مسلحا قتلوا في مناطق مختلفة خلال الساعات الـ24 الماضية، معتبرا أن القوات الأمنية “استعادت المبادرة”.

وذكر عطا  بحسب ما جاء بموقع “سكاي نيوز عربية” الإخباري أن القوات الحكومية أوقفت تقدم مسلحين، يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام”، وذلك بعد سيطرتهم على محافظة نينوى ومناطق في محافظة صلاح الدين.

وعلى الرغم من هذا الإعلان للجيش، سيطر مسلحو “دولة العراق والشام” على مدينة تلعفر ذات الغالبية التركمانية شمال غربي العراق بعد قتال عنيف معززين قبضتهم على شمالي البلاد.

في هذه الأثناء، أعلن المتحدث باسم قوات البشمركة، جبار ياور، السيطرة على منفذ ربيعة مع سوريا في محافظة نينوى، مشيرا إلى أن قواته تعرضت لـ”هجوم في اليوم الأول من تسلمها المنفذ أسفر عن مقتل اثنين”.

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