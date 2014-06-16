الحماية المدنية بالقليوبية تتمكن من السيطرة علي حريق بشقة في قليوب

تمكنت أجهزة الحماية المدينة بالقليوبية من السيطرة علي حريق نشب بعقار بقليوب.

تم إخطاراللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية بالواقعة ، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق ومنع إمتداده.

وبالفحص تبين أن العقار مكون من 7 طوابق ملك المدعو عصام عبد المنعم شحاته ونشب الحريق بشقه بالطابق الثانى مؤجره للمدعوه منى جمال على عبد المولي 26 سنة ربة منزل ومقيمه ذات العنوان وأتت النيران على محتويات الصاله بالكامل

> ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وبسؤال قاطنة الشقه قررت أنها كانت خارج المنزل وقت نشوب الحريق ولم تعلل سبب نشوبه ولم تشتبه فى نشوبه جنائياً، فتم التحفظ على مكان الحريق وأخطرت الأدله الجنائيه لإتخاذ شئونها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2623 إدارى مركز قليوب لسنة 2014 ، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.