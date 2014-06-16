مصرع عامل سقط من أعلى شجرة أثناء تقليمها بسوهاج‎

لقي عامل مصرعه أثر سقوطه من أعلى شجرة نخيل حال قيامه بتقليمها بناحية قرية أولاد جبارة بمركز العسيرات.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقى اخطار من مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود بلاغ من الشمبلي مظهر محمد -62 سنة- بالمعاش ويقيم بناحية أولاد جبارة دائرة المركز ، بوفاة شقيقه هلال مظهر محمد -45 سنة- عامل ، مقيم بذات الناحية، أثر سقوطه من أعلي شجرة نخيل حال قيامه بتقليمها وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1095 إداري المركز، وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثة.