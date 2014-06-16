أخبار عاجلة

زيزي مصطفي «بدون حجاب» والفقي تخطف الأنظار| لقطات من عزاء والدة بوسي شلبي -
إخراج لسانها للجمهور و«سب» السيدة عائشة.. 4 مواقف فتحت النار على «رغدة» -
الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه -
الكرملين ينفي شائعات حول توسط الإمارات لإقامة قناة اتصال سرية بين بوتين وترامب -
كوبر يتمسك بإقامة معسكر الفراعنة في برج العرب -
كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مصرع عامل سقط من أعلى شجرة أثناء تقليمها بسوهاج‎

Google+ Print
مصرع عامل سقط من أعلى شجرة أثناء تقليمها بسوهاج‎ مصرع عامل سقط من أعلى شجرة أثناء تقليمها بسوهاج‎

أرشيفية

لقي عامل مصرعه أثر سقوطه من أعلى شجرة نخيل حال قيامه بتقليمها بناحية قرية أولاد جبارة بمركز العسيرات.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقى اخطار من مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود بلاغ من الشمبلي مظهر محمد -62 سنة- بالمعاش ويقيم بناحية أولاد جبارة دائرة المركز ، بوفاة شقيقه هلال مظهر محمد -45 سنة- عامل ، مقيم بذات الناحية، أثر سقوطه من أعلي شجرة نخيل حال قيامه بتقليمها وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1095 إداري المركز، وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا