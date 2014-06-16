الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق نشب بصيدلية بشبين القناطر

تمكنت أجهزة الحماية المدينة بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب بصيدلية بشبين القناطر.

تلقي اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطار بالواقعة وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع إمتداده.

تبين بالفحص نشوب الحريق بصيدليه على مساحة 50 متر مربع ملك الدكتورة هاله صلاح بمنزل من طابق واحد وأتت النيران على الباب الخشبي الداخلى وفترينه خشبيه وبعض أرفف الأدويه والثلاجه و2 مروحه سقف ، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح ، وبسؤال والد مالكة الصيدلية صلاح طه السيد أبو السعود -61 سنة- بالمعاش قرر أنه علم من الأهالى بنشوب الحريق بالصيدليه أثناء غلقها للصلاة وعلل سبب الحريق حدوث ماس كهربائى ولم يشتبه في نشوبه جنائياً.

تم التحفظ على مكان الحريق وأخطرت الأدلة الجنائية لإتخاذ شئونها ، فكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري عن الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5689 إدارى مركز شبين القناطر لسنة 2014 ، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.