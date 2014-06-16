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التحقيق في فساد هيئة ميناء بورسعيد

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التحقيق في فساد هيئة ميناء بورسعيد التحقيق في فساد هيئة ميناء بورسعيد

هيئة ميناء بورسعيد

تجرى الأجهزة الرقابية تحقيقات موسعة حول الفساد المالى والإدارى بهيئة ميناء بورسعيد والتى يجرى حصر مخالفاتها ومنها عمل مسابقات وظائف وهمية لتعيين أشخاص بعينهم من أقارب فريق الإدارة العليا، وذلك على حساب المصلحة العامة وممارساته خاطئة فى توزيع مناصب إدارية وهمية لصرف حوافز وبدلات ومكافأت بدون وجة حق، كما تشمل منح رحلات لعدد من الصحفيين بدعوى قيامهم باستشارات إعلامية وتوزيع مكافأت مالية عليهم لتلميعة وتحسين صورته، مما يعد إهدار للمال العام.

بالإضافة إلى علاقة رئيس هيئة موانى بورسعيد اللواء أحمد نجيب شرف، الوطيدة بأحد الصحفيين وموظف باحد شركات التوكيلات الملاحية العاملة بقطاع النقل البحرى وعبد الفتاح حافظ، رئيس لجنة التنمية المحلية بالمجلس الشعبى المحلى السابق لمحافظة بورسعيد وأمين الإعلام بحى العرب للحزب الوطنى المنحل.

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