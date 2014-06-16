بالصور.. فريق من الإنقاذ البرى لرفع القطار المقلوب بالبحيرة

سادت حالة من الخوف والهلع أهالى كفر الدوار بعد انقلاب قطار بضائع محمل بسيارات "زل" وبالانتقال لمكان الحادث تبين لرجال المباحث أنه أثناء مرور القطار من شريط التخرين إلى طريق الإسكندرية الحر زادت سرعة القطار فاصطدم بالصدادة الخرسانية بالقرب من المحطة فانقلب جرار القطار وعدد 3 عربات محملة بسيارات "زل".

ومن جانبه صرح مصدر أمنى رفيع المستوى، بأن القطار القادم من القاهرة كان متجهاً إلى السلوم، وأثناء دخول القطار إلى التخزين بالقرب من محطة قطار كفر الدوار انقلب مما أدى إلى توقف حركة القطارات تماماً وانتقل الآن العميد جمال يس مدير الحماية المدنية وفريق من الإنقاذ البرى فى محاولة لإعادة عربات القطار إلى شريط السكة الحديد وتحميل سيارات الـزل الـ5 التى سقطت على شريط السكة الحديد من أعلى عربات القطار.

وقد توقفت حركة القطارات بخط القاهرة الإسكندرية بمنطقة نظير بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، إثر انقلاب القطار.

ومن جانبه انتقل اللواء فتحى عبد الغنى رئيس مدينة كفر الدوار إلى مكان الحادث، كما زار مصابى الحادث للاطمئنان عليهم وتقديم كافة الرعاية الطبية لهم.

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