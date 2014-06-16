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أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف غموض مقتل مزارع

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أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف غموض مقتل مزارع أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف غموض مقتل مزارع

أرشيفية

تكثف أجهزة الامن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة العثورعلى جثة مزارع بدائره مركز القناطرالخيرية  .

تلقي مأمور مركز شرطة القناطر الخيريه بلاغا من الاهالى  بوفاة أحد الأشخاص بالانتقال والفحص تبين أن الجثة للمدعو الشافعى شافعى 37 عاما مزارع  وبمناظرتها تبين وجود إصابات بها عباره عن كسر مضاعف بالجمجمه من الناحيه اليمني ممتد حتى خلف الجمجمه مع ظهور أجزاء من المخ تم نقل الجثه لمشرحة مستشفى القناطر الخيريه المركزى  وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحه ورد بتقريره وجود شبهه جنائيه فى الوفاه  وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابه .

بسؤال شقيقه محمد شافعى 58 عاما مزارع  إتهم المدعو  حسنين أمين  21عاما  فنى تكييف بقتل شقيقه  وعلل ذلك لوجود خلافات سابقه وحدوث مشاجره فيما بينهما منذ حوالى شهر تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم  وجارى تطوير مناقشته والوقوف على ظروف وملابسات الواقعه   تحرر عن ذلك المحضر رقم 3407 إدارى مركز القناطر الخيريه لسنة 2014 .. وجارى العرض على النيابة العامه .

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