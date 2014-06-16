بالصور.توقف حركة القطارات و إصابة ضابط و3 مجندين بعد انقلاب قطار بضائع بالبحيرة‎

توقفت حركة القطارات على خط القاهرة – الإسكندرية و أصيب ضابط و 3 مجندين ،بعد انقلاب قطار بضائع محمل بالسيارات ، بعد إصطدامه بالصدادات الخرسانية بمنطة التخزين بمنطقة نظير بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد طاحوان مدير أمن البحيرة ، إخطار بالحادث و كشفت التحريات أنه أثناء قيام أحد قطارات البضائع ، المتوجه من القاهرة إلى مطروح محملا بسيارات خاصة بالقوات المسلحة، بالتخزين عند منطقة نظير بكفر الدوار،لم يتحكم السائق فى سرعة القطار فاصطدم بالحاجز الخرسانى مما أدى إلى إنقلاب الجرار و 3 عربات خلفه و إصابة رائد و 3 مجندين بينهم سائق القطار.

تم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقى العلاج و تتم حاليا محاولات رفع السيارات لتسيير حركة القطارات.