أخبار عاجلة

زيزي مصطفي «بدون حجاب» والفقي تخطف الأنظار| لقطات من عزاء والدة بوسي شلبي -
إخراج لسانها للجمهور و«سب» السيدة عائشة.. 4 مواقف فتحت النار على «رغدة» -
الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه -
الكرملين ينفي شائعات حول توسط الإمارات لإقامة قناة اتصال سرية بين بوتين وترامب -
كوبر يتمسك بإقامة معسكر الفراعنة في برج العرب -
كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور.توقف حركة القطارات و إصابة ضابط و3 مجندين بعد انقلاب قطار بضائع بالبحيرة‎

Google+ Print
بالصور.توقف حركة القطارات و إصابة ضابط و3 مجندين بعد انقلاب قطار بضائع بالبحيرة‎ بالصور.توقف حركة القطارات و إصابة ضابط و3 مجندين بعد انقلاب قطار بضائع بالبحيرة‎

حادث القطار

توقفت حركة القطارات على خط القاهرة – الإسكندرية و أصيب ضابط و 3 مجندين ،بعد انقلاب قطار بضائع محمل بالسيارات ، بعد إصطدامه بالصدادات الخرسانية بمنطة التخزين بمنطقة نظير بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد طاحوان مدير أمن البحيرة ، إخطار بالحادث و كشفت التحريات أنه أثناء قيام أحد قطارات البضائع ، المتوجه من القاهرة إلى مطروح محملا بسيارات خاصة بالقوات المسلحة، بالتخزين عند منطقة نظير بكفر الدوار،لم يتحكم السائق فى سرعة القطار فاصطدم بالحاجز الخرسانى مما أدى إلى إنقلاب الجرار و 3 عربات خلفه و إصابة رائد و 3 مجندين بينهم سائق القطار.

تم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقى العلاج و تتم حاليا محاولات رفع السيارات لتسيير حركة القطارات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا