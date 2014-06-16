"التعليم" تكرم مخترع "السد الذكى" لتمثيله مصر بمهرجان دولى للموهوبين

كرم الدكتور أحمد حسام الدين، وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، الطالب مصطفى الصاوى، مخترع جهاز السد الذكى، أمس لترشيحه واختياره للسفر إلى لندن، لتمثيل مصر فى المهرجان الدولى للموهبين العرب.

ووعد وكيل وزارة التربية والتعليم، باستقبال مصطفى الصاوى بمطار القاهرة، عقب عودته بالكأس لمصر حال فوزه.

تجدر الإشارة إلى أن الطالب مصطفى الصاوى مصرى يتنافس على لقب أفضل باحث عربى على مستوى العالم، للمشاركة فى المعرض الدولى للموهوبين العرب بلندن فى الـ30 من أغسطس المقبل، بعد موافقة الدكتور السيد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة.