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المملكة تشارك في اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا بالأردن

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عمان - واس

    تستضيف العاصمة الأردنية عمان اليوم اجتماع اللجنة الاستشارية للوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمشاركة وفود تمثل الدول الداعمة لميزانية وكالة الغوث. وسيمثل المملكة في الاجتماع القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الدكتور حمد بن محمد الهاجري. وتناقش اللجنة على مدى يومين الأوضاع المالية للوكالة والجهود التي تقوم بها في رعاية اللاجئين الفلسطينيين والسوريين. وسيلقي المفوض العام الجديد للأونروا بيير كرينبول كلمة في الجلسة الافتتاحية يعرض فيها الدور الذي تقوم به الوكالة في الوقت الحالي في رعاية اللاجئين السوريين في الأردن والبالغ عددهم نحو 650 ألف لاجئ. كما ستقوم الأونروا بإطلاق نداء استغاثة خاص بشهر رمضان بهدف جمع المزيد من الأموال اللازمة لتقديم مساعدات إضافية لصالح اللاجئين السوريين والفلسطينيين في الأردن.

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