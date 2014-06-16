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دورات تدريبية متخصصة لسيدات طيبة

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دورات تدريبية متخصصة لسيدات طيبة دورات تدريبية متخصصة لسيدات طيبة
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بعض المأكولات المدينية

المدينة المنورة - إيناس المخلفي

    انطلق امس  الاحد ملتقى الحرف والصناعات اليدوية بالمدينة المنورة بالتعاون مع فرع هيئة السياحة والآثار بمنطقة المدينة ويستمر حتى الخامس والعشرين من شهر شعبان الجاري ب (4) دورات تدريبية متخصصة في الحرف والأشغال اليدوية تبدأ  اعتبارا من مساء اليوم الاثنين إذ تعقد دورة (فن الرسم على الزجاج) وتقدمها المدربة إيناس مدخلي وتستمر الدورة لمدة يومين، كما سيشهد يوم الأربعاء إقامة الدورة التدريبية النسائية المتخصصة في (الكروشيه) وتقدمها المدربة حليمة الأنصاري إضافة إلى دورة (فن الخزف) والتي ستنطلق يوم يوم الجمعة للمدربة فوزية الرحيلي فيما تختتم الدورات التدريبية في ملتقى الحرف والصناعات اليدوية بالمدينة المنورة بدورة ( فن صناعة الإكسسوارات) للمدربة سهير البورنو وذلك يوم الأحد القادم وتستمر جميع الدورات التدريبية  المعلنة لمدة يومين وتقام بقاعة التدريب في محطة سكة الحجاز بالعنبرية وستمنح الملتحقات بالدورات شهادات تدريب، كما تقام على هامش الملتقى الأمسية التسويقية النسائية تحت عنوان (فن تسويق المنتجات المنزلية).

مستشار التنظيم بملتقى الحرف والصناعات اليدوية عبدالعزيز بن عبدالله المهوس أكد أن الدورات التدريبية تأتي في إطار ما يقدمه البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) من دعم ومتابعة للمهتمين بالحرف والصناعات اليدوية من خلال دعم برامجهم وأنشطتهم بالتدريب والتأهيل النظري والعملي.

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