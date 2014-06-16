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محافظ رفحاء يدشن مدرسة تعليم قيادة السيارات بالمحافظة

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محافظ رفحاء يدشن مدرسة تعليم قيادة السيارات بالمحافظة محافظ رفحاء يدشن مدرسة تعليم قيادة السيارات بالمحافظة

    دشن محافظ رفحاء عبدالله السياري، مدرسة تعليم قيادة السيارات في رفحاء على طريق حفر الباطن التي تهدف للرفع من مستوى قائدي السيارات من المواطنين والمقيمين وتأهيلهم للعمل بضوابط وأنظمة المرور بما يوفر الأمن والسلامة للجميع.

وأكد مدير عام الرخص المرورية العميد فهد العقيل ان المدرسة ستبدأ عملها واستقبال المراجعين بدءا من يوم الأحد المقبل، وتتضمن الدراسة في المدرسة نوعين الأول اختبار فوري يخضع لبرنامج تدريبي مدة عدة ساعات ويشمل الميكانيكا والإسعافات الأولية وإشارات المرور والقيادة الميدانية, فيما يشمل النوع الثاني الشق الدراسي والذي يتطلب إنهاء الدارس 30 ساعة في مدة زمنية تتراوح من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع وتشمل الجانبين النظري والعملي وتم تسخير الطاقات لتوفير كافة السبل لراحة المراجعين والدارسين، وستقدم مختلف الخدمات للمواطنين والمقيمين من خلال أساليب حديثة ومتطورة تستخدم أحدث الأجهزة التقنية التي تحاكي الواقع والتي يتم تدريب الطلاب عليها وإعطاؤهم الجرعة اللازمة لكي يستطيعوا تجنب الحوادث والمفاجآت التي تحدث أثناء القيادة، وذلك بأحدث وسائل الإيضاح التي وفرتها المدرسة في رفحاء.

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