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تكريم متقاعدي دوريات الأمن بالجوف

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تكريم متقاعدي دوريات الأمن بالجوف تكريم متقاعدي دوريات الأمن بالجوف
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العقيد الدويش مكرما عدداً من زملائه المتقاعدين

الجوف - عبدالرحمن الحجاج

    بحضور مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة الجوف العقيد سعود الدويش وعدد من الأفراد أقيم حفل تكريم المتقاعدين لأربعة من منسوبيها في مقر شعبة شؤون الدوريات وبدأ الحفل بكلمة مديرالإدارة الدويش شكر فيها جميع المتقاعدين على عملهم في السابق وعلى خدمتهم لوطنهم كما تم عرض بروجكتر تحمل فيها صور للمتقاعدين احضروها اثناء تقديمهم لطلب الوظيفة قبل ثلاثين عاما كما ألقى احد الأفراد قصيدة ودع فيها زملاءه المتقاعدين وفي الختام قام الدويش بتكريم المتقاعدين بشهادة شكر وهدايا.

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