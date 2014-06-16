بالفيديو – ميسي كاد أن يمزق قميصه فرحا بهدفه الرائع

ضغوط هائلة على كتفي هذا اللاعب بسبب سجله الضعيف مع منتخب الأرجنتين، خلال لقاء البوسنة أهدر فرصة وثانية، لهذا حين أخيرا سجل لراقصي التانجو، انفجر فرحا.

منتخب الأرجنتين التقى البوسنة في الجولة الأولى من سباق المجموعة السادسة من كأس العالم 2014 بالبرازيل.

خلال اللقاء، لم يظهر ميسي برشلونة، بل كان مستواه محبطا تماما مثل كل مرة يقود فيها منتخب الأرجنتين في بطولة عالم.

معظم مراوغاته فاشلة، أغلب تمريراته لزملائه لم تمر من دفاع البوسنة.. مٌحبط.

ثم في الدقيقة 67، وصلت الكرة إلى ميسي من جونزالو إيجوايين.. ركض نجم الأرجنتين، ركض بكل ما يملك من سرعة وراوغ رقيبيه.

صوب ميسي كرة رائعة على يمين حارس البوسنة في أخر زاوية بالمرمى.. وجوووول للأرجنتين.

في مثل هذا اليوم عام 2006.. ميسي سجل أول أهدافه في كأس العالم

مع الهدف، طار ميسي فرحا، شد قميصه بعنف وهو يحتفل بعدما افتتح سجل أهدافه في مونديال البرازيل.

هدفان في التاريخ نفسه

ميسي سجل هدفين فقط في 3 كؤوس عالم، 2006 و2010 و2014.

لم يسجل أي شيء في 2010.

سجل هدفا في 2006، والمثير أنه جاء في 16 يونيو، أي في التاريخ نفسه بعد 8 سنوات.

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