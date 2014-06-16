' كابيللو يطرد اللاعب الذي يخاف في الركلات الحرة! '

منتخب روسيا يحتاج للالتزام، ولا يوجد هناك أفضل من المدير الفني الإيطالي فابيو كابيللو لفعل ذلك، بحسب ما أكده أندريه أرشافين نجم الفريق.

يلعب منتخب روسيا في مجموعة واحدة مع الجزائر وبلجيكا وكوريا الجنوبية في سباق كأس العالم 2014.

والمنتخب الروسي منذ حالات الانفصال التي وقعت للاتحاد السوفيتي وهو لم يصل لكأس العالم إلا مرتين في 1994 و2002.. وفي كل مرة كان الفشل يحدث.

ماذا يحتاج منتخب روسيا؟ مدرب من العيار الثقيل في كأس العالم يفرض الالتزام داخل المعسكر، وكابيللو هو الرجل لهذه المهمة.

يقول أرشافين: "الصرامة التي يتعامل بها مع اللاعبين غير عادية، الالتزام أهم شيء في حياته".

كابيللو المدير الفني السابق لميلان، روما، يوفنتوس، ريال مدريد، ومنتخب إنجلترا.

ويصرح أرشافين نجم أرسنال السابق "حين نتدرب على الركلات الثابتة، يقف الحائط.. ولو قام لاعب بعدم الثبات في مكانه أو حتى التفت للخلف كي لا تصدمه الكرة، يوقف كابيللو التدريبات ليعنفه".

وتابع "كابيللو يعنف اللاعبين على أشياء مثل تلك، يقول من يخاف لا مكان له هنا.. من لا يستمع للتعليمات أو لا يطبقها أو لا يظهر في قمة الانضباط عليه أن يرحل حالا".