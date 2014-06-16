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لاعبو كرواتيا يقاطعون الإعلام بسبب نشر صورهم عارية

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لاعبو كرواتيا يقاطعون الإعلام بسبب نشر صورهم عارية لاعبو كرواتيا يقاطعون الإعلام بسبب نشر صورهم عارية

قرر لاعبو منتخب كرواتيا مقاطعة الصحفيين وكل وسائل الإعلام بسبب واقعة غريبة بحسب وصف المدير الفني للفريق نيكو كوفاتش.

هناك وسيلة إعلام نشرت صورا عارية للاعبين اثنين من كرواتيا في حمام السباحة التابع للفندق الذي تقبع فيه بعثة .

هذا الأمر دفع اللاعبون لاتخاذ قرار داخلي فيما بينهم بألا يتحدثوا لأحد من وسائل الإعلام.

وقال كوفاتش للصحفيين: "لا أستطيع أن أجبرهم على التحدث معكم!".

وتابع "لا أعرف إذا كانوا سيتحدثون إليكم بعد المباراة التالية أم لا، هم أصحاب القرار وحدهم.. أنا لا أستطيع لومهم على أي حال".

وأضاف "تصوروا لو أن صحفي نشر صورا لكم عراة، هل هذا أمر جيد؟ بالتأكيد لا".

وأتم "بالنسبة لي لا فارق عندي هل يتحدثون إليكم أم لا، في النهاية هم في قمة الالتزام من الناحية الرياضية والفنية".

منتخب كرواتيا خسر أمام الفريق البرازيلي في الجولة الافتتاحية من كأس العالم 2014.

ويلعب منتخب كرواتيا في المجموعة الاولى مع أصحاب الأرض، وكذلك الكاميرون والمكسيك.

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