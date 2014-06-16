أمريكا Vs غانا – الفوز أو الاختفاء للأبد

"أما أن نفوز أو نختفي إلى الأبد" .. هكذا سيتحدث يورجن كلينسمان المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية للاعبي فريقه قبل مواجهة غانا.

وتلعب أمريكا مع غانا يوم الاثنين على ملعب أرينا داس دوناس بمدينة ناتال ضمن مباريات المجموعة السابعة النارية التي تضم منتخبات ألمانيا والبرتغال.

الثأر..

بالعودة إلى الوراء قليلا، وبالتحديد لتاريخ 26 يونيو 2010 في ثاني مباريات دور الـ16 من كأس العالم عام 2010، انزل النجوم السوداء بصاعقة على عشاق ومتابعي المنتخب الأمريكي، بعد أن سجل أسامواه جيان هدفا قاتلا صعدت من خلاله غانا إلى ربع نهائي البطولة.

هدف جيان في الأوقات الإضافية بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل منتخب، قضي على آمال أمريكا في صنع تاريخ، تاريخ كتبته غانا بفضل صاروخية كيفين برينس بواتينج وجيان.

ومن وقتها وشبح جيان يطارد لاعبو منتخب أمريكا، شبح ازدادت الرغبة في قاتله والثأر منه بعد أن أسفرت قرعة المجموعات المونديالية عن تواجد غانا بجوار أمريكا.

وتدخل أمريكا اللقاء دون غيابات تذكر، على الرغم من عدم استدعاء دونفان في قائمة الولايات المتحدة.

نجوم تنير سماء المونديال..

فوز غانا على أمريكا في 2010 جعلها تصل لدور ربع النهائي كأول منتخب إفريقي يحقق هذا الإنجاز، وكانت على أعتاب تاريخ جديد ولكن يد لويس سواريز دمرت كل شيء.

سماء مونديال 2010 ساهم النجوم السوداء في إنارتها، ويتمني عشاق غانا ومحبي الكرة الإفريقية بأداء مماثل للنجوم في مجموعة الموت ولما لا الصعود من المجموعة على حساب أيا من ألمانيا أو البرتغال أو حتى أمريكا نفسها.

وأكد كواسي أبياه مدرب غانا عن ثقته بقدرات لاعبي فريقه من أجل صناعة تاريخ مونديالي جديد.

لقاء واحد..

طوال تاريخ المنتخبين لعبا سويا مباراة واحدة فقط، انتهت بفوز غانا بثنائية مقابل هدف، لقاء واحد فقط أثبت العار بمنتخب أمريكا وكتب إنجاز للنجوم.. فهل تثبت النجوم السوداء العار على أمريكا أم تنجح أمريكا في رد الدين؟