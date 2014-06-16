واشنطن تدين المجزرة «المروعة» التي ارتكبتها «داعش» في تكريت بالعراق

أدانت الولايات المتحدة، الأحد، «المجزرة» التي ارتكبها تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروف باسم «داعش» في مدينة تكريت بشمال العراق وأعدم خلالها، بحسب قوله، 1700 شيعي عراقي من طلبة كلية القوة الجوية، داعية العراقيين إلى الوحدة لمواجهة هذا التنظيم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جنيفر بساكي، في بيان: «تبني الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) مجزرة ارتكبت كما تقول بحق 1700 عراقي شيعي من طلبة كلية القوة الجوية في تكريت، هو أمر مروع وتجسيد حقيقي لمدى تعطش هؤلاء الإرهابيين للدماء».