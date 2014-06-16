أخبار عاجلة

زيزي مصطفي «بدون حجاب» والفقي تخطف الأنظار| لقطات من عزاء والدة بوسي شلبي -
إخراج لسانها للجمهور و«سب» السيدة عائشة.. 4 مواقف فتحت النار على «رغدة» -
الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه -
الكرملين ينفي شائعات حول توسط الإمارات لإقامة قناة اتصال سرية بين بوتين وترامب -
كوبر يتمسك بإقامة معسكر الفراعنة في برج العرب -
كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

واشنطن تدين المجزرة «المروعة» التي ارتكبتها «داعش» في تكريت بالعراق

Google+ Print
واشنطن تدين المجزرة «المروعة» التي ارتكبتها «داعش» في تكريت بالعراق واشنطن تدين المجزرة «المروعة» التي ارتكبتها «داعش» في تكريت بالعراق

أدانت الولايات المتحدة، الأحد، «المجزرة» التي ارتكبها تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروف باسم «داعش» في مدينة تكريت بشمال العراق وأعدم خلالها، بحسب قوله، 1700 شيعي عراقي من طلبة كلية القوة الجوية، داعية العراقيين إلى الوحدة لمواجهة هذا التنظيم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جنيفر بساكي، في بيان: «تبني الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) مجزرة ارتكبت كما تقول بحق 1700 عراقي شيعي من طلبة كلية القوة الجوية في تكريت، هو أمر مروع وتجسيد حقيقي لمدى تعطش هؤلاء الإرهابيين للدماء».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية