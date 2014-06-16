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رئيس الوزراء العراقي: سنزحف على كل شبر دنسته «داعش» لنطهره

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قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، إن مدينة الموصل لم تسقط، وإنما السياسيين الذين راهنوا على إسقاط العراق هم الذين سقطوا.

وأضاف «المالكي» في كلمة الأحد، أمام حشد من المتطوعين في منطقة المحمودية جنوبي العاصمة بغداد، إن العراق وشعبه والأمة جميعا رهن إشارة المرجعية ورهن إرادة الوطن والواجب المقدس.

وأكد «المالكي»، استعادة زمام المبادرة ضد تنظيم «داعش»، وقال استعدنا المبادرة والزمام ونحن نتقدم عليهم، مضيفا، سنزحف على كل شبر دنسوه لنطهره من دنسهم من أقصى نقطة في الجنوب إلى أقصى نقطة في الشمال.

وخاطب «المالكي»، بعض السياسيين ممن اتهمهم بمساندة «داعش» فضلا عن بعض الدول قائلا، إن «قاتلتمونا بالغدرة والمرتزقة سنقاتلكم بالأحرار والشرفاء.. هذه رسالتنا لكم».

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