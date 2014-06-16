وفاة الإذاعي اللبناني الأصل كايسي قاسم عن عمر ناهز 82 عاماً

توفيّ اليوم مقدّم البرامج والإذاعي الأمريكي Casey Kasem عن عمر يناهز 82 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض الباركنسون، وهو المرض نفسه الذي عانى منه عالم المستقبليات المغربي المهدي المنجرة قبل وفاته نهار الجمعة الفائت.

وقد أعلن أولاد الراحل Mike، Kerri، و Julie Kasem، وفاة والدهم منذ بعض الوقت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وأعربوا عن حزنهم الشديد لخسارته، بالرغم من أنه عانى وتألّم كثيراً في الفترة الأخيرة.

فارق Kasem الحياة عند الساعة الثالثة فجراً في أحد مستشفيات واشنطن، حسب ما ذكر أحد المقربين من العائلة.

Casey Kasem اللبناني الأصل، عمل في الموسيقى والـ DJ، إلى جانب تأديته بعض الأدوار الكوميدية، لكنه إشتهر في تقديمه البرامج الإذاعية.

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