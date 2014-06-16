أخبار عاجلة

زيزي مصطفي «بدون حجاب» والفقي تخطف الأنظار| لقطات من عزاء والدة بوسي شلبي -
إخراج لسانها للجمهور و«سب» السيدة عائشة.. 4 مواقف فتحت النار على «رغدة» -
الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه -
الكرملين ينفي شائعات حول توسط الإمارات لإقامة قناة اتصال سرية بين بوتين وترامب -
كوبر يتمسك بإقامة معسكر الفراعنة في برج العرب -
كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

أحمد جمال يستعد لإحياء أول حفل له في الاسكندرية

Google+ Print
أحمد جمال يستعد لإحياء أول حفل له في الاسكندرية أحمد جمال يستعد لإحياء أول حفل له في الاسكندرية

الإثنين 16-06-2014 00:23

يستعد نجم "آراب آيدول" أحمد جمال لإحياء أول حفل له في الاسكندرية في 26 من الشّهر الجاري، كما طرح قبل أيام أغنية وطنية بعنوان "هنحب مين غيرها" من كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع توما.

 

وبالرّغم من مرور عدة أيام على احتفالها بعيد ميلادها، قام نجم "آراب آيدول" يوم السبت بمعايدة زميلته المغربية في البرنامج سلمى رشيد وذلك من خلال نشر صورة مشتركة لهما على صفحته الخاصّة بموقع "تويتر" وكتب تحتها "كل سنة وأنت طيبة وعقبال المليون سنة".

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي