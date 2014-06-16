أحمد جمال يستعد لإحياء أول حفل له في الاسكندرية

يستعد نجم "آراب آيدول" أحمد جمال لإحياء أول حفل له في الاسكندرية في 26 من الشّهر الجاري، كما طرح قبل أيام أغنية وطنية بعنوان "هنحب مين غيرها" من كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع توما.

وبالرّغم من مرور عدة أيام على احتفالها بعيد ميلادها، قام نجم "آراب آيدول" يوم السبت بمعايدة زميلته المغربية في البرنامج سلمى رشيد وذلك من خلال نشر صورة مشتركة لهما على صفحته الخاصّة بموقع "تويتر" وكتب تحتها "كل سنة وأنت طيبة وعقبال المليون سنة".

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