نورث ويست هديّة كانيي في عيد الأب وهذه أجمل لقطات عامها الأول

من المؤكد أن اليوم هو تاريخ إستثنائي بالنسبة للنجمة العالمية Kim Kardashian وزوجها مغنّي الراب Kanye West، حيث أن إبنتهما الوحيدة North West تكمل اليوم عامها الأوّل.

وبما أن جميع الأمريكيين يحتفلون اليوم بعيد الأب، لا بد أن تكون فرحة West مضاعفة، خصوصاً أنه لم يشعر قبل ولادة إبنته بمعنى هذه المناسبة.

النجمة Kardashian قالت إنها سعيدة جدّاً برؤية إبنتها تكبر وتنمو أمام عينيها، لكنها تشعر أنها ولدت بالأمس.

بعد ولادة North في العام 2013، أصرّت Kardashian على عدم إظهارها أمام الوسائل الإعلامية وعدسات المصورّين، لأنها أرادت أت تبيع صورها إلى أحد المجلاّت مقابل مبالغ طائلة، لكنّها وبعد فترة خرجت برفقتها إنما وضعت على وجهها غطاء أبيض اللون لحمايتها من الباباراتزي.

بالرغم من صغر سنّها، لم تستطع Kim الإبتعاد عن إبنتها، وقد لاحظنا ذلك من خلال إصطحابها لها في جميع رحلاتها خارج البلاد.

إستطاعت North خطف الأنظار من والديها في مختلف المناسبات، وهذا الأمر طبيعي لأنها إبنة أحد أهم وألمع ثنائيّات العالم.

هذه الطفلة التي بلغت اليوم عامها الأوّل، شاركت في الحدث الموسم الذي خطف إهتمتم الملايين، وهو زفاف والديها الأسطوري الذي أقيم منذ فترة قصيرة في فلورنسا بإيطاليا.

هنا أجمل اللقطات والصور التي تمّ إلتقاطها لـ North West خلال عامها الأول.

هل حقاً أزالت Kim الشعر الزائد من حواجب طفلتها؟

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