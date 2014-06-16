أخبار عاجلة

زيزي مصطفي «بدون حجاب» والفقي تخطف الأنظار| لقطات من عزاء والدة بوسي شلبي -
إخراج لسانها للجمهور و«سب» السيدة عائشة.. 4 مواقف فتحت النار على «رغدة» -
الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه -
الكرملين ينفي شائعات حول توسط الإمارات لإقامة قناة اتصال سرية بين بوتين وترامب -
كوبر يتمسك بإقامة معسكر الفراعنة في برج العرب -
كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

بالفيديو.. آثار الحكيم لرامز جلال: لما تعمل برامج «تافهة زيك» متلعبش مع الكبار

  • مصر
  • 22
Google+ Print

هاجمت الفنانة آثار الحكيم، رامز جلال وقالت له «لما تحب تعمل برامج تافه زيك جيب نجوم تافهين زيك ومينفعش تلعب مع الكبار».

وأضافت في حوارها ببرنامج «في الميدان» على قناة «التحرير»، الأحد، أن «اللي حصل مع ضحية التحرش في التحرير من تجمع عشرات الأشخاص حواليها، نفس اللي حصل معايا في برنامج (رامز سبع البحر)، الذي يقدمه رامز جلال».

وطالبت أثار الحكيم المؤسسات القضائية بالتحرك ضد كل الوسائل التي من شأنها التحرش بسيدات سواء من الناحية الجنسية أو النفسية والعصبية.

واستشهدت الفنانة آثار الحكيم بمقوله المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، قائلة: «أن الأوان أن يتوقف الانفلات الأخلاقي، وأخلاق المصريين ترجع أفعالا ليست كلامًاأفعالا لي»، وكلمات الرئيس عبدالفتاح خلال زيارته للسيدة ضحية التحرش في التحرير: «الحرية ليست انفلات».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه

الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه

بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا