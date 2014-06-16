بالفيديو.. آثار الحكيم لرامز جلال: لما تعمل برامج «تافهة زيك» متلعبش مع الكبار

هاجمت الفنانة آثار الحكيم، رامز جلال وقالت له «لما تحب تعمل برامج تافه زيك جيب نجوم تافهين زيك ومينفعش تلعب مع الكبار».

وأضافت في حوارها ببرنامج «في الميدان» على قناة «التحرير»، الأحد، أن «اللي حصل مع ضحية التحرش في التحرير من تجمع عشرات الأشخاص حواليها، نفس اللي حصل معايا في برنامج (رامز سبع البحر)، الذي يقدمه رامز جلال».

وطالبت أثار الحكيم المؤسسات القضائية بالتحرك ضد كل الوسائل التي من شأنها التحرش بسيدات مصر سواء من الناحية الجنسية أو النفسية والعصبية.

واستشهدت الفنانة آثار الحكيم بمقوله المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، قائلة: «أن الأوان أن يتوقف الانفلات الأخلاقي، وأخلاق المصريين ترجع أفعالا ليست كلامًاأفعالا لي»، وكلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته للسيدة ضحية التحرش في التحرير: «الحرية ليست انفلات».