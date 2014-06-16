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رئيس قطاع الإسكان: تنفيذ 5652 وحدة سكنية فى محافظة قنا

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رئيس قطاع الإسكان: تنفيذ 5652 وحدة سكنية فى محافظة قنا رئيس قطاع الإسكان: تنفيذ 5652 وحدة سكنية فى محافظة قنا

أعلنت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه جار تنفيذ 3108 وحدات سكنية فى محافظة قناة ضمن المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى، فيما يتم تنفيذ عدد 2544 وحدة سكنية فى المحافظة ضمن المرحلة العاجلة.
> وأضاف "هاشم" لـ"اليوم السابع" أنه جار تنفيذ 3 آلاف وحدة سكنية فى محافظة السويس، لافتا إلى أن المحافظة حققت نسبة إنجاز عالية ومن المقرر الانتهاء من الوحدات قبل الموعد المحدد بستة أشهر.

وأكدت أن محافظة السويس قامت بتوزيع عدد الوحدات على المقاولين المتواجدين بالمحافظة وعددهم 78، بحيث يتم الانتهاء من هذه الوحدات بأسرع وقت ممكن بجانب مساعدة المقاولين وتوفير فرص عمل.

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