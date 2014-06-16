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هندسة عين شمس: 5 ملايين جنيه تكلفة تطوير صالات الرسم بالتخطيط العمرانى

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هندسة عين شمس: 5 ملايين جنيه تكلفة تطوير صالات الرسم بالتخطيط العمرانى هندسة عين شمس: 5 ملايين جنيه تكلفة تطوير صالات الرسم بالتخطيط العمرانى

قال الدكتور شريف حماد عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، إنه تم تطوير صالات الرسم بقسم التخطيط العمرانى بتكلفة 5 ملايين جنيه لتهيئة الأجواء أمام الطلاب للإبداع والرسم والتخطيط، فضلاً عن تطوير معامل الطلاب بتكلفة 2 مليون جنيه.

وأضاف عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أنه تم إجراء تجديد شامل للمبنى التعليمى بتركيب أجهزة عرض إلكترونية وعمليات تجديد شاملة بتكلفة 4 ملايين جنيه.

وأشار حماد، إلى أنه تم تطوير معامل الهندسة الإلكترونية وهندسة الحاسبات، لدعم المشاريع الطلابية والمشاريع البحثية بأعلى تكنولوجيا الحوسبة السحابية.

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