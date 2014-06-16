“البنتاجون” يوفر تعزيزات أمنية للمنشآت الدبلوماسية الأمريكية في بغداد

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) انها قامت بتوفير مساعدات أمنية للمنشآت الدبلوماسية الأمريكية في بغداد ، وذلك بناء على طلب من وزارة الخارجية الأمريكية .

وقال المتحدث باسم “البنتاجون” جون كيربي – في بيان صحفي صدر الليلة – إنه تم إضافة عدد من أفراد وزارة الدفاع الأمريكية للمساعدة في تأمين المنشآت الدبلوماسية الأمريكية .. مشيرا إلى أنه تم نقل بعض العاملين بالسفارة الأمريكية في بغداد إلى منشآت أخرى عبر طائرات تجارية وطائرات تشارتر وأخرى تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية .

وفي السياق ذاته ، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن سفارتها في بغداد مازالت مفتوحة وتواصل التعامل يوميا مع المواطنين العراقيين وقادتهم المنتخبين .

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين بساكي – في بيان صحفي صدر الليلة – إنه نظرا لأعمال العنف الحالية في بعض أجزاء من العراق ، تقوم السفارة الأمريكية في بغداد بمراجعة وضع العاملين بها ، وذلك بالتشاور مع وزارة الخارجية الأمريكية .. موضحة أنه تم نقل بعض العاملين بالسفارة في بغداد بصورة مؤقتة إلى القنصليتين الأمريكيتين في البصرة واربيل ، بالإضافة إلى وحدة دعم العراق الموجودة في العاصمة الأردنية عمان .

وحثت الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين المتواجدين في العراق على ضرورة توخي الحذر وقصر تنقلاتهم على محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالا وكركوك .

أ ش أ