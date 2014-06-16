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بالفيديو.. آثار الحكيم: رامز جلال تحرش بي نفسيا وعصبيا «وركبلي قرون»

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قالت الفنانة آثار الحكيم، إنها تعرضت لتحرش نفسي وعصبي مع سبق الإصرار والترصد، بسبب برنامج «رامز سبع البحر»، الذي يقدمه رامز جلال، مضيفة: «اللي حصل مع ضحية التحرش في التحرير من تجمع عشرات الأشخاص حواليها، نفس اللي حصل معايا في البرنامج».

وطالبت أثار الحكيم في حوارها ببرنامج «في الميدان» على قناة «التحرير»، الأحد، المؤسسات القضائية بالتحرك ضد كل الوسائل التي من شأنها التحرش بسيدات سواء من الناحية الجنسية أو النفسية والعصبية.

واستشهدت الفنانة آثار الحكيم بمقوله المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، قائلة: «أن الأوان أن يتوقف الانفلات الأخلاقي، وأخلاق المصريين ترجع أفعالا ليست كلامًاأفعالا لي»، وكلمات الرئيس عبدالفتاح خلال زيارته للسيدة ضحية التحرش في التحرير: «الحرية ليست انفلات».

وأضافت «الحكيم» أن «رامز جلال ركبلي قرون»، مؤكدة: «أشارت إلى أنها أصيبت بصدمة عصبية بسبب «المقلب»، وأنها ستظل على هذا الوضع حتى أخذها حقها، قائلة: «سأرفع عليه قضية وسأتقاضى أعلى تعويض فلن أسمح بأن يحصل على إعلانات، ويصل راتبه لـ 8 ملايين جنيه مقابل سخرية الناس مني ومن صدمتي».

وأكدت الفنانة أثار الحكيم أن ما أنقذها من وسط «مقلب رامز»، أنها ادعت إصابتها بمرض «القلب»، مما دفعهم إلى نقلها لقارب آخر، وفور ظهور رامز قالت له: «لما تحب تعمل برامج تافه زيك جيب نجوم تافهين زيك ومينفعش تلعب مع الكبار».

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