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الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على قطاع غزة

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الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على قطاع غزة الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على قطاع غزة

ارشيفية

شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم “الاثنين” سلسلة غارات على أهداف مختلفة بقطاع غزة ؛ مما أدى إلى إصابة اثنين من الفلسطينيين بحسب حصيلة أولية .

وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال أغارت على موقع للأمن الوطني في حي الزيتون بمدينة غزة ؛ مما أدى لإصابة طفلين .

وأضافت أن الطائرات الحربية قصفت موقع “أبو جراد” التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس جنوب مدينة غزة بصاروخين ، كما قصفت بأربعة صواريخ مبنى “السفينة” (مقر المخابرات السابق والمدمر) غرب مدينة غزة ، وقصفت أيضا موقعا لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي غرب منطقة المطاحن جنوب شرقي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة .

وتحلق طائرات الاحتلال لا سيما طائرات الاستطلاع بشكل مكثف على ارتفاعات منخفضة في أجواء قطاع غزة ، وتطلق الفوانيس المضيئة شمال قطاع غزة ، في حين تشهد المناطق الحدودية الشمالية والشرقية تحركات غير اعتيادية لآليات الاحتلال .

ويأتي التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة وهو الثاني خلال نحو 24 ساعة على خلفية اختطاف ثلاثة مستوطنين في منطقة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة منذ مساء الخميس الماضي ، وقد اتهم رئيس الإسرئيلية بنيامين نتنياهو حركة حماس بالوقوف وراء عملية الاختطاف .

وكانت إسرائيل أعلنت مساء أمس سقوط أربعة صواريخ على مدينة عسقلان شمال قطاع غزة ، جرى اعتراض اثنين منها بواسطة منظومة “القبة الحديدية” الدفاعية ، فيما سقط الآخران في أرض مفتوحة ؛ مما أدى إلى الحاق إضرار بأحد المنازل دون وقوع إصابات في الأرواح .

أ ش أ

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