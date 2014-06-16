الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على قطاع غزة

شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم “الاثنين” سلسلة غارات على أهداف مختلفة بقطاع غزة ؛ مما أدى إلى إصابة اثنين من الفلسطينيين بحسب حصيلة أولية .

وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال أغارت على موقع للأمن الوطني في حي الزيتون بمدينة غزة ؛ مما أدى لإصابة طفلين .

وأضافت أن الطائرات الحربية قصفت موقع “أبو جراد” التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس جنوب مدينة غزة بصاروخين ، كما قصفت بأربعة صواريخ مبنى “السفينة” (مقر المخابرات السابق والمدمر) غرب مدينة غزة ، وقصفت أيضا موقعا لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي غرب منطقة المطاحن جنوب شرقي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة .

وتحلق طائرات الاحتلال لا سيما طائرات الاستطلاع بشكل مكثف على ارتفاعات منخفضة في أجواء قطاع غزة ، وتطلق الفوانيس المضيئة شمال قطاع غزة ، في حين تشهد المناطق الحدودية الشمالية والشرقية تحركات غير اعتيادية لآليات الاحتلال .

ويأتي التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة وهو الثاني خلال نحو 24 ساعة على خلفية اختطاف ثلاثة مستوطنين في منطقة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة منذ مساء الخميس الماضي ، وقد اتهم رئيس الحكومة الإسرئيلية بنيامين نتنياهو حركة حماس بالوقوف وراء عملية الاختطاف .

وكانت إسرائيل أعلنت مساء أمس سقوط أربعة صواريخ على مدينة عسقلان شمال قطاع غزة ، جرى اعتراض اثنين منها بواسطة منظومة “القبة الحديدية” الدفاعية ، فيما سقط الآخران في أرض مفتوحة ؛ مما أدى إلى الحاق إضرار بأحد المنازل دون وقوع إصابات في الأرواح .

أ ش أ