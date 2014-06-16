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«الإعلام الإلكتروني» يسلم جوائز موقع «الرياض» للتوظيف

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«الإعلام الإلكتروني» يسلم جوائز موقع «الرياض» للتوظيف «الإعلام الإلكتروني» يسلم جوائز موقع «الرياض» للتوظيف

    سلمت إدارة الإعلام الإلكتروني بجريدة «الرياض» جوائز مسابقة موقع «وظائف الرياض» وهي عبارة عن دورات تدريبية مقدمة من معهد صناعة الحياة للتدريب والاستشارات، وذلك بحضور مدير إدارة الإعلام الإلكتروني هاني الغفيلي ومدير إدارة التحرير التقني عادل الحميدان.

وكان موقع «وظائف الرياض» قد أعلن عن جوائز تشجيعية للمشاركين في الموقع بدورة تصل قيمتها إلى 5000 ريال، وقد فاز فيها كل من (عوض الشايع، عبدالرحمن العمودي، تغريد منصور، انسه أحمد).

الجدير بالذكر أن موقع وظائف الرياض (career.alriyadh.com) الذي تم تدشينه رسمياً في أوائل عام 1432 ه يعتبر الخيار الأول للكثير من الباحثين عن العمل لاستعراض الوظائف الشاغرة المتوفرة بالسعودية التي تنتظر تقدم الباحثين عن العمل من الجنسية أو من الجنسيات العربية والآسيوية، ويعزز الموقع توجه الباحثين عن العمل من كافة الجنسيات كونه متوفر باللغتين العربية والإنجليزية، وقد نجح الموقع بتوفير 16 ألف وظيفة، واستقطب أكثر من 130 ألف سيرة ذاتية.

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