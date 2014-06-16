بالصور .. محافظ مطروح يكرم الأوائل و 500 متفوقا بالشهادتين الابتدائية والإعدادية

كرم اللواء بدر طنطاوي الغندور محافظ مطروح الـ 10 الأوائل بالشهادتين الابتدائية والإعدادية على مستوى المحافظة بالإضافة إلى حوالي 500 طالب وطالبة من المتفوقين على مستوى المحافظة بالشهادتين ممن حصلوا على 95 % فأكثر خلال احتفالية كبيرة هي الأولى من نوعها نظمتها مديرية التربية والتعليم ومحافظة مطروح بالملعب الخماسي بمدينة مرسى مطروح والذي شهد الحفل تقيم عرض لفرقة مطروح للفنون الشعبية وعرض التنوره وعدد من الفقرات الفنية والترفيهية بحضور صفي الدين الموهوب وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح وعدد من القيادات التنفيذية ومديري الإدارات التعليمية ومسئولي المدارس وعدد كبير من أولياء الأمور .

> كان المحافظ قد قرر تكريم اوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية على مستوي المحافظة ، وكذلك تكريم الحاصلين على مجموع 95 % فأكثر والبالغ عددهم 350 طالب بالشهادة الابتدائية و 150 طالب بالشهادة الإعدادية ، وكذلك تكريم اوائل الطلاب بالقرى الصحراوية النائية على مستوي المحافظة تحفيزا لهم على بذل مزيد من الجهد والتفوق بما يعود بالنفع عليهم وعلى تنمية قراهم .

يذكر أن نتيجة الشهادتين الابتدائية بمحافظة مطروح هذا العام كانت 87,3 % فى الشهادة الابتدائية بينما كانت فى الشهادة الإعدادية 62,9 %.