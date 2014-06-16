طرق داخلية بـ1.6 مليون درهم في البرشاء

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان متمثلة بالقطاع الهندسي، عن إنجاز الطرق المؤقتة للمنطقة الثالثة لـ180 مسكنا من مشروع البرشاء جنوب الأولى بقيمة تبلغ 1,625,000 درهم بمدة 30 يوما من تاريخ الحصول على شهادات عدم الممانعة من الجهات المختصة.

وقال المهندس عبدالله الشحي مدير إدارة المشاريع الهندسية بالمؤسسة، إن المؤسسة تولي أهمية كبيرة وتحرص على إقامة الطرق المؤقتة للمناطق السكنية، تسهيلاً للمواطنين لحين إنجاز الطرق الدائمة من هيئة الطرق والمواصلات.

حيث تعتبر هذه الطرق المؤقتة من المبادرات التي قامت المؤسسة بإطلاقها كخدمة مجتمعية للمواطنين، لتسهيل وصول القاطنين من وإلى مساكنهم بدون إزعاج بسبب الطرق الرملية الحالية، وإن المؤسسة تتعامل بجدية مع جميع الملاحظات التي تردها من المواطنين المستفيدين من هذه المساكن، وتقوم بتذليل اي عقبات يمكن أن تواجههم، وتقوم بالاستجابة الفورية لشكاوى أو ملاحظات المواطنين.

تعاون وتنسيق

وأوضح الشحي أنه تم انجاز الطرق المؤقتة المذكورة من خلال التعاون والتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات والتي تولي مشكورة مشاريع المؤسسة اهتماما كبيرا من خلال سرعة انجاز خدمات الطرق الدائمة منها والمؤقتة والمتعلقة بالمشاريع الاسكانية كما سبق أن تم التعاون مع الهيئة في انجاز الطرق المؤقتة للمنطقة الثانية من المشروع لـ228 مسكنا والمنجزة سابقا في مشروع البرشاء جنوب الأولى 1240 مسكناً، ليصبح بذلك عدد مساكن المشروع المستفيدة من خدمات الطرق المؤقتة في مناطق المشروع الثلاث المنجزة هي 614 مسكناً.

وفي ذات السياق أشاد الشحي أيضا بمبادرة هيئة الطرق والمواصلات من خلال بدء تنفيذ أعمال الطرق الدائمة بمنطقة البرشاء حيث من المتوقع البدء بتزويد مشروع 1240 مسكنا بمنطقة البرشاء بالطرق الدائمة في الربع الرابع من عام 2014 وذلك بعد انتهاء أعمال تمديدات شبكة تصريف مياه الأمطار الجاري تنفيذها حاليا من قبل بلدية دبي.

وأشار بأن المؤسسة لن تدخر جهداً في التواصل مع كافة الجهات التي لها صلة بتخصيص الأراضي وتوفير الخدمات الإسكانية، والعمل على تطوير كل ما يصب في صالح المواطنين وتوفير البيئة الصحية لهم، والتسهيل عليهم بالتنسيق الدائم مع هذه الجهات بغية الارتقاء بطبيعة عملها والمساهمة في إدخال السرور على مختلف الأفراد والأسر المواطنة بإمارة دبي.