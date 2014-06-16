الازدحام المروري.. دليل على انتعاش اقـتصـادي يكتمل ويزداد تألقاً بحلول جذرية

"جرافيك"

عاد تكدس المركبات في الطرقات الى شوارع إمارة دبي خصوصا، في أبلغ مؤشر على عودة الانتعاش الاقتصادي وحنكة النموذج الاماراتي في تجاوز تحديات وتبعات الأزمة المالية العالمية، حتى غدت دولة الامارات عموما ودبي خصوصا أرض الفرص والاحلام وقبلة طوابير الباحثين عنها.

غير أن الرؤية الاماراتية المتفردة، و"نموذج دبي" العالمي لا مكان في قاموسه للركون الى فرح الانجاز، ومراقبة الانتعاش وهدير عجلة الانتاج بغبطة وزهو، فسباق التميز لا نهاية له كما شددت غير مرة قيادتنا الرشيدة، التي تحرص دوما على تحفيز قوى المجتمع المختلفة للتدبير للقفز الى القمة الأخرى بعد اعتلاء سابقتها. وعلى هذه عملت مختلف الدوائر المعنية في دبي، ومعها وزارة الاشغال العامة الاتحادية في تكامل فذ، على التهيئة للمرحلة التالية والمزيد من الانتعاش، وهو ما يستوجب بلورة حلول خلاقة للازدحام المروري الحالي، استثمارا للوقت وتزاحم الفرص والتنافس الخير في ظلال الرخاء والرفاه.

وبميزانية ضخمة فاقت السبعة مليارات درهم تصل هيئة الطرق

شبكةعيونالإخبارية

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