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تشكيل المونديال – الأرجنتين بخلطة ماكسي رودريجز

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تشكيل المونديال – الأرجنتين بخلطة ماكسي رودريجز تشكيل المونديال – الأرجنتين بخلطة ماكسي رودريجز

سيرخيو أجويرو.. ليونيل ميسي.. أنخل دي ماريا.. ماكسي رودريجز! تشكيل هجومي للغاية من منتخب الأرجنتين يدخل به فريق التانجو مباراة البوسنة.

دي ماريا وماكسي سيلعبان كثنائي وسط أمام ارتكاز وحيد هو خافيير ماسكيرانو، الذي أخيرا يترك دور قلب الدفاع.

إزيكيل جاراي وهوجو كامبانيارو سيقودان خط الدفاع مع بابلو زابالاتا وروخو الظهيرين الأيمن والأيسر.

ويلعب منتخب الأرجنتين في المجموعة مع نيجيريا والبوسنة وإيران في سباق الوصول لدور الـ16 من مونديال 2014.

ميسي سيلعب خلف أجويرو، ويدعمهما دي ماريا، ومن خلفهم ماكسي اللاعب المخضرم الذي خاض مونديال 2006 مع راقصي التانجو.

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