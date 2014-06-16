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مورينيو: إنجلترا خسرت لأن إيطاليا عظيمة.. ومركز روني ليس مناسبا

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مورينيو: إنجلترا خسرت لأن إيطاليا عظيمة.. ومركز روني ليس مناسبا مورينيو: إنجلترا خسرت لأن إيطاليا عظيمة.. ومركز روني ليس مناسبا

لا يرى جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي أن استخدام واين روني كجناح مع منتخب إنجلترا أمر جيد للفتى الذهبي لفريق الثلاثة أسود.

روني لعب كجناح أيسر مع منتخب إنجلترا في مباراة إيطاليا، وسقط فريق الثلاثة أسود بنتيجة 2-1.

وقال مورينيو متحدثا عن المباراة: وتابع "منتخب إنجلترا قدم مباراة جيدة، لا أذكر أني شاهدت من قبل عرضا جيدا لفريق إنجليزي في مباراة كأس عالم، لهذا أرى أن الأداء كان موفقا أمام إيطاليا".

وتابع المدرب الاستثنائي "إنجلترا خسرت لأن إيطاليا كانت عظيمة".

وعن استخدام منتخب إنجلترا لواين روني على الجناح الأيسر، قال مورينيو: "أعتقد أنه فقد الكثير من مستواه بسبب ابتعاده عن منطقة الجزاء".

وأضاف "صحيح أنه صنع كرة عرضية جاء منها هدف دانيل ستوريدج، لكني أرى أنه مهاجم، وأن موقعه الحقيقي كرأس حربة".

ثم استدرك "لكن هذه ضريبة أن مدرب إنجلترا يرغب في الدفع بكل أوراقه الهجومية مثل ستوريدج ورحيم ستيرلينج مع روني وداني ويلبيك، يجب أن يضحي بأحدهم ويشركه كجناح، وقد ضحى روني".

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فيديو اليوم السابع