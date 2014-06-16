محلب ونظيف

في عهد مبارك وحتى الوقت الحالى كان من أهم الاعتبارات عند اختيار رئيس الوزراء أن يكون مفاجأة للشعب كله. كان سراً ممنوعاً من التداول. لم يتوقع أحد على لطفى. لم يتوقع أحد عاطف عبيد. نهاية الجنزورى كانت مفاجأة له شخصياً. المفاجأة الكبرى كانت أحمد نظيف.

أما لماذا نتناول نظيف ومحلب الآن. لأن الوزارات البينية لا تستحق الذكر.

الأسباب كثيرة. لن تكون المقارنة بين شخصية هذا وذاك، ولن تكون بين عناصر وزارة محلب وعناصر وزارة نظيف. لكن هناك اختلاف جوهرى بين الوزارتين.

وزارة نظيف كانت منقسمة إلى معسكرين: معسكر ضد الآخر. معسكر فيه من يشار إليهم بالمصلحين الاقتصاديين: يوسف بطرس غالى، رشيد محمد رشيد، محمود محيى الدين، أحمد درويش، محمد منصور، طارق كامل، أحمد المغربى.. وآخرون.

على الجانب الآخر المشير، ومعه سيد مشعل بالطبع، أحمد شفيق، فايزة أبوالنجا، سامح فهمى.. وآخرون.

الطرفان يحاولان عمل ما هو صالح للوطن. كل حسب رؤياه. جانب ليبرالى يقابله جانب ناصرى متشكك. جانب يدعو إلى الاستثمار الخاص يطالب بمشاركة القطاع العام مع القطاع الخاص. يشجعه. يتواصل معه. الآخر يرى القطاع الخاص رجساً من عمل الشيطان. المستثمر انتهازى. لذلك يحاربه. يطارده. ويعرقل مسيرته.

بين الجانبين كان مبارك حكماً يرجح هذا الطرف تارة والآخر تارة أخرى. الجانبان كانا يلجآن اليه طالبين دعمه. هو كان سعيدا بهذا التضارب. هي سمة من سمات حكمه. «الضدان» هي أضمن وسيلة للاستقرار.

لذلك النتيجة كانت دائما حاصل طرح. لم تكن أبداً حاصل جمع.

الأمر هذه المرة يختلف. هذه وزارة ليس فيها جناحان. رئيس الجمهورية ليس حكماً هذه المرة. رئيس الجمهورية هنا طرف مباشر هدفه الإنجاز. أحلامه واسعة. التقدم المستمر للأمام هدفه. لن يقبل بخطوتين للأمام وخطوة للخلف.

من المفروض أن كل وزارة جديدة تجىء بتكليف محدد لتنفيذه. كل الوزارات السابقة جاءت بدون تكليف. خطاب السيسى في قصر القبة كان برنامجاً. كان تكليفاً بمهام الوزارة القادمة. محلب التقط هذا. عرف ما هو مكلف به. عليه أن يضع خطط التنفيذ. يوفر لها الأدوات والوسائل. أتوقع من الرئيس أن يطلب منه مواعيد التسليم. هذه المرة هي علاقة بين رئيس صمم الرسومات ومقاول التنفيذ بدرجة رئيس وزراء.

>newton_almasry@yahoo.com