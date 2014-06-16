المتحرش والمفضوح

(1)

في الوقت الذي كانت يحدث فيه "الإغتصاب" بميدان التحرير خلال الإحتفال بتنصيب المشير رئيسا، كان المشير الرئيس يتحدث لجموع في قصر القبة مؤكدا على أن مصر لن تهدأ حتي يحقق الشعب الفلسطيني "حلمه وحلمنا جميعا" بدولة فلسطينية مستقلة علي حدود 67 وعاصمتها ـ حسب نص كلامه ـ هي القدس "الشرقية".

حدود 67 هي حدود دولة فلسطين بعد أن "إغتصبها" العدو الصهيوني للمرة الأولي في عام 48.

ومع "الإغتصاب الثاني" في عام 67 إنحسرت الحدود الفلسطينية وإستطاع الصهاينة إحتلال مدينة القدس بالكامل يوم 7 يونيو، وقد تصادف أن الذكرى الـ 47 لسقوط القدس قد سبقت خطاب السيسي بيوم واحد.

الصهاينة يتعاملون مع "القدس" علي أساس أنها عاصمة دولتهم. حيث أقر الكنيست الإسرائيلي في عام 1980 وثيقة "قانون القدس" وفي مادته الأولي "القدس, كاملة وموحدة, عاصمة لإسرائيل".

بينما يظل الحلم الفلسطيني هو مدينة القدس كلها عاصمة فلسطين يا سيادة المشير الرئيس.

(2)

"ما يدور في ميدان التحرير دلوقتي طبل وزمر ورقص, وبنات وشباب, ومخدرات, وعلاقات جنسية كاملة".

الفنان طلعت زكريا متنبئا بالمستقبل في فبراير 2011.

(3)

في الوقت نفسه الذي كان المشير الرئيس يتحدث عن حلم الفلسطينين بدولة عاصمتها القدس الشرقية "المغتصبة", وبينما مريدين السيسي يحتفلون به في ميدان التحرير. ومع "إنبساط" الشعب لم تقع حوادث تحرش جنسي فقط, إنما وصل التحرش في أحد هذه الحوادث إلي مرحلة الإغتصاب, ومع تصوير ونشر الفيديو الشهير للسيدة التي تم تجريدها من ملابسها والتعدي جنسيا عليها لم يعد هناك حديث للناس إلا عن إستنكار ما جرى .

(4)

"إحنا مش كويسين".

المشير الرئيس موجها كلامه للسيدة ضحية التحرش الجنسي.

لم يحدد المشير الرئيس من هم "إحنا".

(5)

في يونيو 2011 نشرت منظمة العفو الدولية نص ما جاء في إجتماع مدير المنظمة مع رئيس المخابرات الحربية آنذاك اللواء عبد الفتاح السيسي, جاء فيه إعتراف من اللواء السيسي على قيام الشرطة العسكرية بفحوصات العذرية للمعتقلات من أجل "حماية" الجيش من مزاعم إغتصاب محتملة, وقال أيضا أن تلك الفحوصات القسرية لن تتكرر.

(6)

مثلما قام المشير الرئيس بزيارة "فتاة التحرير" التي تم الإعتداء الجنسي في إحتفالية تنصيبه رئيسا يجب عليه الإهتمام بغيرها من ضحايا الإعتداء الجنسي السابقين سواء كان الإعتداء الجنسي مسيس أم لا, مثل البنات اللاتي إعترف هو بقيام الشرطة العسكرية بكشوف عذرية لهم وكذلك البنات والسيدات اللاتي كثيرا ما يقمن بضبط متحرشين وأثناء قيامهن بالإبلاغ عنهم أو تحرير محضر ضدهم يصطدمن بـ"رجال" يحاولوا إثناءهن بحجة إن بكده حايضيعوا مستقبل "الولد".

(7)

في مكالمة تليفونية قامت بها الإعلامية لميس الحديدي مع إحدي ضحايا التحرش قالت أن أثناء وجودها في مكتب رئيس المباحث للتعرف علي المتحرشين المقبوض عليهم سألت أحدهم "ليه عملت كده" كان رده عليها "قالولي دي واحدة إخوانية بنضربها فدخلت معاهم".

منطق!

(8)

المشير الرئيس لم يعجبه قيام البعض بتصوير واقعة التحرش الجنسي الأخيرة في ميدان التحرير, وإعتبر أن من يقوم بتصوير مثل تلك الوقائع غرضه أن "يفضح عرضه ووطنه".

المفضوح يا سيادة المشير الرئيس هو الوطن الذي يتعامل مع الضحية علي إنها السبب, وأنه من العيب أن تتكلم عن ماحدث لها ويجب التعتيم علي وجهها في حالة ظهورها الإعلامي. (ولسبب ما لم يتم التعتيم علي وجه إختها الذي ظلت بجوارها طوال الوقت).

المفضوح يا سيادة المشير الرئيس هو من قام بمثل تلك الواقعة.

المفضوح يا سيادة المشير الرئيس هو من فشل في تأمين الميدان علي الرغم من أن ما كان يجري به هو إحتفالات وليس إشتباكات.

المفضوح يا سيادة المشير الرئيس هو صاحب الأقوال من نوعية "هو إيه إللي وداها هناك" أو "هي كانت لابسة إيه".

لو لم يقم أحدا بتصوير تلك الواقعة يا سيادة المشير الرئيس لم يكن لأحد أن يصدق حدوثها.

لو لم يقم أحدا بتصوير تلك الواقعة ما كنت قد ذهبت لزيارة الضحية.

في ظل المعاناة اليومية التي يواجهها المصورون الصحفيون والتلفزيونيون وغيرهم أثناء تغطيتهم لأحداث بعضها عنيف وبعضها سلمي وكلها مصابة برهاب الكاميرا يخرج المشير الرئيس علي الشعب ويوجه في حديثه لوم علي من يقوم بتصوير الأحداث لأن تصويرها يسيئ لمصر ويفضح العرض والوطن ليزيد - بهذا الحديث- الطين بله.

(9)

للأسف يوجد في مصر تحرش جنسي يحدث بطريقة يومية, سواء في المواصلات العامة او في الشوارع او في مكان العمل وأيضا في السجون.

أسبابه كثيرة وحلوله كثيرة, في رأيي ليس من تلك الحلول وجود عقاب رادع أو عنف مجتمعي ضد المتحرش. يوجد عقاب رادع للسرقة رغم ذلك يوجد سرقات يومية, يوجد عقاب رادع للقتل ولاتزال المشرحة ممتلئة بالجثث, حتي التظاهر يوجد له "عقاب رادع" ورغم ذلك الجميع يتظاهر.

"رفقا بالقوارير" قالها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. يجب أن يتم زرعها في جميع الأجيال سواء كانت الماضية أو الحالية أو القادمة, لتحقيق هذا يجب وجود نظام مجتمعي وتعليمي لا يتعامل مع الأنثي علي إنها عورة, وأن ما يمسها هو فضيحة, وأن الولاد هم الإمتداد, والبنات مكانهن التبات والنبات.

إلي أن يأتي اليوم الذي يتحقق فيه "حلم" بنات وسيدات مصر بأن التحرش الجنسي قد زال والحزن راح وإختفي لن تكون تلك "اللمة" أبدا "لمة رجال".