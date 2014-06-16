شقيق ملك المغرب يعقد قرانه على ابنة وزير داخلية سابق

عقد الأمير مولاي رشيد، شقيق ملك المغرب، محمد السادس، الأحد، قرانه على أم كلثوم بوفارس، كريمة وزير الداخلية السابق، المأمون بوفارس.

وذكرت وكالة أنباء «ماب» المحلية نقلا عن بيان صادر لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية، أن الملك محمد السادس ترأس حفل الزفاف بمدينة الرباط.

واختتم بيان الوزارة بالدعوة «كي يحفظ الله الملك ويجعل أيامه مشرقة وحافلة بالأفراح والمسرات».

يذكر أن محمد السادس صعد للعرش عقب وفاة والده الملك حسن الثاني في 23 يوليو 1999 ، وكان الأمير مولاي رشيد هو ولي العهد حتى أنجب الملك نجله مولاي الحسن في 2003.