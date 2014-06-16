أخبار عاجلة

زيزي مصطفي «بدون حجاب» والفقي تخطف الأنظار| لقطات من عزاء والدة بوسي شلبي -
إخراج لسانها للجمهور و«سب» السيدة عائشة.. 4 مواقف فتحت النار على «رغدة» -
الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه -
الكرملين ينفي شائعات حول توسط الإمارات لإقامة قناة اتصال سرية بين بوتين وترامب -
كوبر يتمسك بإقامة معسكر الفراعنة في برج العرب -
كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

شقيق ملك المغرب يعقد قرانه على ابنة وزير داخلية سابق

Google+ Print

عقد الأمير مولاي رشيد، شقيق ملك المغرب، محمد السادس، الأحد، قرانه على أم كلثوم بوفارس، كريمة وزير الداخلية السابق، المأمون بوفارس.

وذكرت وكالة أنباء «ماب» المحلية نقلا عن بيان صادر لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية، أن الملك محمد السادس ترأس حفل الزفاف بمدينة الرباط.

واختتم بيان الوزارة بالدعوة «كي يحفظ الله الملك ويجعل أيامه مشرقة وحافلة بالأفراح والمسرات».

يذكر أن محمد السادس صعد للعرش عقب وفاة والده الملك حسن الثاني في 23 يوليو 1999 ، وكان الأمير مولاي رشيد هو ولي العهد حتى أنجب الملك نجله مولاي الحسن في 2003.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية