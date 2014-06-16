بالصور .. محافظ الأقصر يكرم أوائل الشهادتين الابتدائية والاعدادية

كرم اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر مساء أمس الأحد العشر الأوائل في الشهادتين الإعدادية والابتدائية بحضور الدكتور نجم أحمد علي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وأولياء أمور التلاميذ .

والعشر الأوائل في الشهادة الإعدادية الذين تم تكريمهم هم كلا من الأولى آية عبد السلام حسن مدرسة مستعمرة الري بمجموع 300 والثاني مونيكا يوسف غايس مدرسة إسنا ع بنات 300 درجة والثالث شريف محمد احمد مدرسة الأقباط ع بنين300 درجة والرابع ماريا بهجت صموئيل مدرسة السلام الخاصة عربي بنات 300 درجة والخامس نيرة عماد محمود مدرسة الأقصر الجديدة بنات 300 درجة والسادس احمد عبده حسين مدرسة مستعمرة الري 300 درجة والسابع فاطمة عبد العزيز سيد 300درجة مدرسة الأقصر الجديدة بنات والثامن زهراء احمد عبادي مدرسة ارمنت الحيط ع بنات 300درجة والتاسع إسلام محمد موسي مدرسة مستعمرة الري 300درجة المركز العاشر ستيف عماد نعوم مدرسة الأقباط الإعدادية بنين وأخيرا جاءت في المركز الحادي عشر شيماء عبد الرحيم سعد بمدرسة ارمنت الحيط بنات 300 درجة .

والعشر الأوائل في الشهادة الابتدائية هم كلا من الأولى صفاء يحيى حنفي محمد مدرسة ابو الحجاج بمجموع 300 والثاني سامر جميل كامل مدرسة ارمنت بنين 300 درجة والثالث نادين مفدى سعيد مدرسة الراهبات 300 درجة والرابع نورهان محمد مدرسة أرمنت بنات 300 درجة والخامس فاطمة الزهراء احمد مدرسة الراهبات 299.9 درجة والسادس أسراء مصطفى كامل مدرسة وادي الملكات 299.9 درجة والسابع أية احمد احمد الشاذلي 299.9 مدرسة وادي الملكات والثامن عمر مجاهد عمر مدرسة ارمنت بنين 299.9 درجة والتاسع ضحى خضري سيف مدرسة سيدي أبو الحجاج 299.9 وأخيرا جاء فى المركز العاشر محمد احمد محمد محمود مدرسة مدرسة ارمنت المشتركة .