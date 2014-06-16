ميشيل أوباما تثير إعجاب زوجها بهذا التصرّف

سافر الرئيس الأمريكي Barack Obama وزوجته السيدّة الأولى Michelle Obama نهار الجمعة إلى Palm Springs في كاليفورنيا، من أجل المشاركة في بعض المناسبات الرسميّة.

لدى وصولهما إلى مطار Palm Springs الدولي، قامت السيناتور Barbara Boxer وزوجها Stewart Boxer بإستقبالهما.

عند نزول Michelle Obama البالغة من العمر 50 عاماً من الطائرة، هبّت الرياح وأدّت إلى تطاير فستانها، لكنها حاولت السيطرة عليه قدر المستطاع لتتجنّب لقطة Marilyn Monroe الشهيرة والمحرجة.

هذا التصّرف اللائق الذي قامت به Obama كي لا تطّل بشكل فاضح، أثار إعجاب زوجها، خصوصاً أن سيدّة بمستواها الإجتماعي ومنصبها يجب أن تكون محتشمة في إطلالاتها.

بداية، زار الرئيس Obama وزوجته قبيلة Rock Sioux شمال داكوتا، وتحدّث هناك عن ضرورة تحسين العلاقات بين الدول القبليّة والحكومة الأمريكية، لأن كل شخص يستحّق فرصة للعمل على نفسه وتطوير ذاته.

هذا وتوجّه Obama صباح أمس السبت برفقة زوجته، التي شكّل معها واحدة من أهم العائلات العالميّة، إلى جامعة كاليفورنيا في Irvine، للمشاركة في اللجنة الوطنية لجمع التبرعات، ومن ثم عادا إلى Coachella Valley لقضاء ما تبقّى من عطلة نهاية الأسبوع.

لا بد من الإشارة إلى أن الموقف الذي واجهته Michelle Obama لدى نزولها من الطائرة، عانت منه العديد من النجمات، وأكبر مثال دوقة كامبريدج Kate Middleton التي تطاير فستانها في أستراليا، ممّا أثار غضب الملكة Elizabeth، وإستدعى من القصر الملكي تعيين حارسة خاصّة لحماية تنورّة Middleton وفساتينها.

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