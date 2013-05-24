بينتون تقدم مساعدات للناجين من انهيار مصانع فى بنجلاديش

أعلنت شركة "بينتون" الإيطالية لصناعة الملابس اعتزامها تحمل تكاليف الرعاية الصحية للناجين من حادث انهيار مجمع صناعى فى بنجلاديش إلى جانب مساعدة أسر الضحايا.

كان أحد المجمعات الذى يضم خمسة مصانع للملابس، فى شمال غرب العاصمة "داكا" قد انهار يوم 24 أبريل الماضى مما أدى إلى مقتل 1127 شخصًا على الأقل.

وكانت شركات الملابس الدولية قد أصبحت تحت الأضواء، عندما تم الكشف عن أن الكثير من المصانع التى كانت فى المجمع المنهار من موردى تلك الشركات العالمية.

وقال "بياجيو تشيرولانزا"، الرئيس التنفيذى للشركة الإيطالية، فى بيان: "إن الأحداث فى مجمع "رانا بلازا"، الذى انهار فى بنجلاديش، يشمل قطاع النسيج كله، وعلى كل من يعمل فى هذا القطاع واجب أخلاقى لتقديم الدعم للضحايا".

وذكرت "بينتون" أنها تتعاون مع منظمة "براك"، غير الحكومية، فى بنجلاديش لتقديم الأطراف الصناعية وإجراء العمليات الجراحية للمصابين، مع تقديم دعم مالى طويل المدى لأسر الضحايا، وكذلك تقديم الدعم النفسى والدورات التدريبية لهم.

وكانت 24 شركة نسيج وملابس عالمية، على الأقل، منها شركة "هينز أند ماورتيز" (إتش أند إم)، و"إندى تكس" قد وافقت الأسبوع الماضى على المساهمة فى تمويل إجراءات تحسين مستوى الأمن والسلامة فى مصانع النسيج ببنجلاديش، حيث ستدفع كل شركة 2.5 مليون دولار.

وقد تم نشر نص الاتفاق، الذى تبلغ مدته 5 سنوات، وقادته نقابتان عماليتان، الأربعاء الماضى، بعد انتهاء المهلة المقررة لتوقيع الاتفاق فى منتصف ليل أمس.

يقضى الاتفاق بأن تساهم كل شركة بحصة، وفقا لقيمة إنتاجها السنوى من الملابس فى بنجلاديش، وبحد أقصى 500 ألف دولار سنويا ولمدة 5 سنوات.

ستستخدم الحصيلة فى تمويل عمليات تفتيش مستقلة على المبانى مع التدريب على مكافحة الحرائق فى المصانع.

تضم قائمة الشركات الموقعة على الاتفاق "إتش أند إم" السويدية و"إندى تكس" الأسبانية، والتى تمتلك ملابس زارا، وشركة "سى أند أيه، الهولندية، و"تشيبو" الألمانية، و"بريمارك" الأيرلندية، وسلسلة متاجر تيسكو البريطانية و"بى.إن.فى" الأمريكية لصناعة القمصان، والتى تمتلك علامة ملابس "كليفن كلاين" و"تومى هيلفيجر"، وسلسلة متاجر ملابس "مارك أند سبنسر" و"كورت أنجلز".