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شريف عيسى يعود بسنغل للمخرج الفرنسي "Alix Oton"

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شريف عيسى يعود بسنغل للمخرج الفرنسي "Alix Oton" شريف عيسى يعود بسنغل للمخرج الفرنسي "Alix Oton"

الأحد 15-06-2014 18:22

دبي ـ سيدتي نت

بعد غياب يعود النجم اللبناني شريف عيسى بأغنية سنغل وهي "حبي خلص"، من كلمات الشاعر علي أبي قاسم، وألحان شريف عيسى، وتوزيع مارك عبد النور.
غياب شريف كان بسبب الأحداث الجارية التي طرأت على الوطن العربي وتوقفه عن إصدار أعمال كان من منطلق احترامه ومتابعته للأحداث، وبعد أكثر من سنتين من صدور آخر أعماله يعود شريف بإطلالة جديدة وقوية من خلال أغنية "حبي خلص"، والتي قام بتصويرها بطريقة الفيديو تحت قيادة المخرج الفرنسي "Alix Oton" وفريق عمل جاء خصيصاً من فرنسا لإنجاز العمل الذي تم تصويره في عدة أماكن سياحية في مدينة مراكش في المغرب، وبإشراف شركة Voice Media House المنتج المنفذ لهذا العمل، وقد استغرق تصويره أربعة أيام بين التجهيزات والتصوير، ويتمنى شريف أن ينال الكليب إعجاب الجمهور.
كما تصدرت أغنية "حبي خلص"، مراكز متقدمة في بورصة الأغاني التي بثت عبر إذاعات الخليج وكثير من المحطات الإذاعية في المنطقة، وقريباً ستتوافر في جميع متاجر الموسيقى العالمية.
ويعمل شريف حالياً على سنغل جديد قال عنه إنه مليء بالمفاجآت ويتمنى أن يكون عند حسن ظن الجمهور، وتعاون فيه مع الفنان المغربي محمد رضا والموزع حاتم المنصور.
يذكر أن شريف قام بجولة غنائية بين بيروت ودبي والمغرب، وقريباً في تونس وقطر.

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