كيم كردشيان تتجاهل إنتقادات جمهورها

واجهت نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian كمّاً هائلاً من الإنتقادات، بسبب الصور المثيرة والجريئة التي نشرتها بالبيكيني الأبيض، خلال الزيارة الرومنسية التي قامت بها مع زوجها نجم الراب Kanye West إلى Punta Mita في المكسيك.

بعد نصف ساعة من نشرها تلك الصور على مواقع التواصل الإجتماعي، حازت النجمة العالميّة على أكثر من 99 ألف like، إلا أن البعض الآخر إعتبرها لا تليق بسيدّة متزوجّة وأم لطفلة لم تتجاوز عامها الأوّل.

لم تعر Kardashian إنتقادات جمهورها أي إهتمام، حيث نشرت مساء الجمعة صوراً جريئة لها من الحفل الغنائي الذي أحياه زوجها في ولاية تينيسي الأمريكية، ضمن فعاليات مهرجان Bonnaroo Music And Arts.

أطلّت Kim في حفل Kanye West بكنزة شفّافة أظهرت جسدها بشكل واضح، أمام الجمهور الذي تخطّى عدده الـ 100 ألف.



من جهة أخرى، يصادف اليوم عيد ميلاد North West الأول، وحسب المعلومات، يتحضّر الثنائي لإقامة حفل عيد ميلاد ضخم لإبنتهما الوحيدة.

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