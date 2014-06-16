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وفاة مؤلفة مسلسل "سجن النساء"

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وفاة مؤلفة مسلسل "سجن النساء" وفاة مؤلفة مسلسل "سجن النساء"

الأحد 15-06-2014 20:00

بعد غيبوبة طويلة وفقدان تام للوعي غيّب الموت صباح يوم الأحد الكاتبة المصرية فتحية العسال صاحبة الكتابات التّي تنصف المرأة، وذلك عن عمر يناهز 81 عاماً.

 

وكانت أخر أعمالها مسلسل "سجن النّساء" الجاري تصويره حالياً لكل من الفنانين نيللي كريم، وروبي، والفنانة التونسية درة ونهى العمروسي، وإخراج كاملة أبو ذكرى.

 

 

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