وفاة مؤلفة مسلسل "سجن النساء"

بعد غيبوبة طويلة وفقدان تام للوعي غيّب الموت صباح يوم الأحد الكاتبة المصرية فتحية العسال صاحبة الكتابات التّي تنصف المرأة، وذلك عن عمر يناهز 81 عاماً.

وكانت أخر أعمالها مسلسل "سجن النّساء" الجاري تصويره حالياً لكل من الفنانين نيللي كريم، وروبي، والفنانة التونسية درة ونهى العمروسي، وإخراج كاملة أبو ذكرى.

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