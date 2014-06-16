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عبد الله الرويشد يعتذر عن مهرجان الموسيقى قبل ساعات من حفله

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عبد الله الرويشد يعتذر عن مهرجان الموسيقى قبل ساعات من حفله عبد الله الرويشد يعتذر عن مهرجان الموسيقى قبل ساعات من حفله

الأحد 15-06-2014 21:42

اعتذر الفنّان عبد الله الرويشد عن إحياء حفل افتتاح مهرجان الموسيقي الدّولي في دورته السّابعة عشر والذي كان من مقرر أنّ يحيه مساء الثلاثاء في الكويت، وذلك بسبب وفاة والد زوجته.
 

وكان الرويشد قد أجرى البروفات النّهائية للحفل الضّخم الذي يشارك فيه أيضاً المطربة المصرية غادة رجب، والفنّانة المغربية مروى والفنّان الكويتي الشّاب عيسى المرزوق.
 

ويذكر أنّ الفنّان عبد الله الرويشد اعتاد على المشاركة في مهرجان الموسيقى بشكل منتظم في الأعوام الأخيرة، وذلك في حفل الافتتاح، والمعروف أنّ المهرجان يشرّع أبوابه أمام المهتمين بكافة ألوان الغناء للحضور ومتابعة فعالياته مجاناً، ويأتي المهرجان بدعم مباشر من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت بهدف تلاقي الثّقافات الفنّية المختلفة وتعزيز حبّ وتذوّق الموسيقى في نفوس الجمهور.

 

 

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