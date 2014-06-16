غوينيث بالترو وكريس مارتن يتراجعان عن فكرة الطلاق

بعد إعلان إنفصالهما منذ حوالي 3 أشهر، يبدو أن الممثلة العالمية Gwyneth Paltrow البالغة من العمر 41 عاماً، وزوجها الفنان البريطاني Chris Martin ألغيا فكرة الطلاق وقررّا إعطاء زواجهما فرصة أخرى.

فقد شوهد الثنائي منذ أيّام خلال تناولهما الطعام في مطعم Malibu Farm بكاليفورنيا، وقد بدا عليهما الإنسجام والرومنسيّة، كأن شيئاً لم يحصل.

وقال أحد المقربيّن من Paltrow و Martin: لقد واجها العديد من المشاكل، لكن إنفصالهما بطريقة واعية وحضاريّة، أزال عنهما الضغط والهموم.

وأضاف: Gwyneth و Chris إتفقا بعد الإنفصال أن يبقيا على تواصل وإحترام دائم من أجل سعادة ولديهما، لكن هذه الفترة كانت كافية ليعيدا النظر في قرار طلاقهما المصيري.

وأكّد هذا المصدر أن Chris Martin طوال الفترة الماضية كان يقيم مع Gwyneth، كما أن الأخيرة لم تنزع خاتم الزفاف من يدها.

تجدر الإشارة إلى أن Gwyneth و Chris تزوجّا في العام 2003 ثم أعلنا إنفصالهما منذ 3 أشهر، ولديهما إبن في السابعة من عمره يدعى Moses، وإبنة عمرها 9 أعوام تدعى Apple.

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