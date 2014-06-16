ارتفاع نسب تمثيل المرأة في البرلمان بأنحاء العالم إلى 1.5 نقطة%

أظهرت دراسة للاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن نصيب المرأة من المقاعد البرلمانية بأنحاء العالم ارتفع 1.5 نقطة % في العام الماضي ليصل إلى نسبة قياسية 21.8 بالمئة أو ما يعادل المثلين تقريباً منذ عام 1995.

وحذر جون هيندرا، نائب المدير التنفيذي لمكتب السياسات والبرامج في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المجتمع الدولي بالقول انه “وفق هذا المعدل قد يستغرق الأمر عقودا للوصول إلى تكافؤ الجنسين في البرلمانات.”

وقال إن الاجراءات الخاصة المؤقتة مثل تخصيص حصص للمرأة ودعم الأحزاب السياسية إضافة إلى الحركة النسائية القوية، هي جميعها عوامل رئيسية لزيادة عدد النساء في البرلمانات بأنحاء العالم.

وقال هيندرا في مؤتمر صحفي: “تحقيق المساواة بين الجنسين في المشاركة السياسية يتطلب أن نتعامل مع مجموعة كبيرة من الحواجز التي تعترض طريق النساء للتنافس في الانتخابات.”

وأضاف هيندرا : “هذه الحواجز تشمل التحيز لجنس دون آخر والتفرقة في المعاملة والتوجهات الثقافية التي تنظر إلى المرأة باعتبارها اقل قدرا وغير جديرة بالقيادة وتحدي جمع تمويل كاف للحملات الانتخابية ومكافحة الفساد وشراء الأصوات والدعم غير الملائم من الأحزاب السياسية والإعلام”.

وخلصت الدراسة إلى أن النساء يشغلن 17.1% من المناصب الوزارية في الحكومات مقارنة مع 16.1 % في عام 2008 .

وقالت الدراسة إنه توجد وزيرة واحدة على الأقل في كل دولة في إفريقيا والأمريكتين إلا أن الحكومات التنفيذية في لبنان والمملكة السعودية وباكستان وبروناي وسان مارينو والبوسنة وجزر سليمان وفانواتو لا تضم أي امرأة.

وتوجد أعلى نسبة للنساء في البرلمان في الأمريكتين إذ تصل إلى 25.2 % بينما شهد العالم العربي أكبر ارتفاع في العام الماضي من 13.2% إلى 16%.

وارتفعت النسبة في إفريقيا وأوروبا قليلاً إلى 22.5 % و24.6% بينما بلغت في آسيا 18.4% وفي المحيط الهادي 16.2%.

وانخفض عدد النساء اللاتي يشغلن منصب الرئاسة أو رئاسة الحكومة بواقع واحدة ليصبح 18 فقط.